Palermo, trasporto illecito di rifiuti: controlli, multe e sequestri a tappeto

PALERMO. Gli agenti del nucleo Vivibilità ed igiene urbana hanno individuato un autocarro con due persone a bordo, mentre transitava con il cassone coperto da teli..

PALERMO. Gli agenti del nucleo Vivibilità ed igiene urbana hanno individuato un autocarro con due persone a bordo, mentre transitava con il cassone coperto da teli in viale Regione Siciliana in direzione Catania.

Dall’ispezione del carico è emerso che nell’autocarro erano presenti circa cinque metri cubi di lastre nere di materiale composito di plastica, legno, metalli vari ed altro materiale da accertare.

Le due persone sono state identificate per G.P. di 26 anni e R.C. di 27 anni, quest’ultimo guidava il mezzo privo di patente di guida, senza carta di circolazione e copertura assicurativa.

I due non sono risultati iscritti all’albo nazionale dei gestori ambientali.

Per questo è stata emessa una sanzione di 3.100 euro per violazioni alla normativa ambientale ed alle sanzioni per violazioni al codice della strada per guida senza patente ed al sequestro dell’autocarro privo di assicurazione.

Con quest’ultimo intervento salgono a tre i sequestri di autocarro per trasporto illecito di rifiuti compiuti.

