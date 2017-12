allarme

Palermo, trovato proiettile d'artiglieria in un'aiuola in viale Michelangelo

Lanciato un allarme stamattina in viale Michelangelo, dove alcuni operai comunali hanno trovato tra le aiuole un grosso proiettile d'artiglieria.

Lanciato un allarme stamattina in viale Michelangelo, dove alcuni operai comunali hanno trovato tra le aiuole un grosso proiettile d’artiglieria. Gli operai, poco prima delle otto, hanno chiesto l’intervento della polizia per verificare la situazione e procedere con l’eventuale messa in sicurezza della zona.

Sul posto, all’altezza del civico 515, sono arrivate diverse volanti, i vigili del fuoco e il personale della polizia municipale, che ha chiuso la strada in entrambe le direzioni di marcia e ha deviato il traffico su percorsi alternativi. In pochi minuti l’area è stata completamente transennata così da permettere agli artificieri di intervenire. Dopo una prima verifica il proiettile è risultato integro.

L’ordigno è stato quindi rimosso e caricato sul mezzo degli artificieri, che lo hanno trasportato in una zona protetta per farlo brillare. L’operazione è stata portata a termine in un’ora e mezza circa, permettendo quindi agli agenti della polizia municipale di riaprire la strada e far defluire il traffico di entrambe le carreggiate, sia in direzione Borgo Nuovo che in direzione della rotonda di viale Lazio.

