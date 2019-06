violenza sessuale

Palermo, turista inglese bloccata e palpeggiata

Bloccata da due uomini che l'hanno trascinata su un'auto e palpeggiata.

Pubblicata il: 10/06/2019

Una turista inglese di 29 anni è stata bloccata da due uomini che l'hanno trascinata su un'auto e palpeggiata. E' accaduto in discesa Caracciolo, al mercato della Vucciria, dove i due hanno profittato dell'assenza del fidanzato della giovane, che era andato in bagno in un locale pubblico.

La vittima si sarebbe opposta con tutte le sue forze, riuscendo a divincolarsi dopo alcuni minuti, quando è riuscita da aprire lo sportello ed è fuggita. A quel punto, in lacrime e sotto choc, ha raggiunto il fidanzato, che nel frattempo aveva lanciato l'allarme perché non riusciva a trovarla. Indaga la polizia.

