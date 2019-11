condanna

Palermo, uccise due donne con l'auto: ''pirata'' condannato in appello

Confermata la condanna a otto anni al 35enne riconosciuto come colpevole dell'omicidio stradale di due donne.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/11/2019 - 15:19:09 Letto 326 volte

La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna a otto anni nei confronti del panettiere Emanuele Pelli, di 35 anni, riconosciuto colpevole dell'omicidio stradale di due donne, Anna Maria La Mantia e Angela Merenda, investite e uccise la sera del 18 maggio 2018 in via Fichidindia, alla periferia sud del capoluogo siciliano.



La Mantia e Merenda, madre e figlia, uscivano da una chiesa evangelica e furono travolte dalla Punto celeste condotta da Pelli, che, in una strada stretta e buia come la via Fichidindia, andava a 108 chilometri orari. Dopo l'incidente l'uomo non si fermo' per prestare soccorso, ma tento' di far perdere le proprie tracce. L'auto, in condizioni meccaniche precarie, non era assicurata e Pelli aveva la patente scaduta da tre anni. I familiari delle vittime si sono costituiti parte civile.



L'imputato, condannato in primo grado in abbreviato (senza lo sconto per questo rito avrebbe avuto 12 anni) il 5 marzo scorso, fu rintracciato il giorno dopo l'investimento e venne arrestato: anche dopo la sentenza di appello rimane in carcere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!