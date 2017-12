rapina

Palermo, un altro corriere picchiato e rapinato in viale Leonardo Da Vinci

Ancora un altro corriere picchiato e rapinato a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/12/2017 - 15:49:08 Letto 464 volte

Ancora un altro corriere picchiato e rapinato a Palermo. L’uomo della Sda è stato picchiato poco dopo aver consegnato un pacco.

L’uomo è stato sorpreso da due malviventi che lo hanno sbattuto contro un muro e portato via i soldi che aveva da poco ritirato nel corso del suo giro di consegne. La rapina è avvenuta in largo Leonardo da Vinci. Dopo il colpo, i due sono fuggiti a piedi in direzione Borgo Nuovo.

La vittima, ancora stordita ha chiamato il 113 per segnalare l’aggressione e così sono subito arrivate due volanti sul posto. I poliziotti hanno ascoltato il racconto della vittima e iniziato le ricerche dei due malviventi.

Il bottino ammonterebbe a circa 250 euro. La somma risulterebbe coperta dall’assicurazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!