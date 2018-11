maltempo in sicilia

Palermo, un inferno di acqua, due persone disperse

Si è assistito ad un peggioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio con abbondanti piogge che hanno determinato numerosi smottamenti e allagamenti in città ed in provincia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/11/2018 - 00:56:50 Letto 388 volte

Si è assistito ad un peggioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio con abbondanti piogge che hanno determinato numerosi smottamenti e allagamenti in città ed in provincia.

In particolare, i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati in una serie di interventi per portare in salvo persone, anche disabili, intrappolate nelle loro abitazioni invase dall’acqua. Tre squadre stanno operando nei comuni di Altavilla, Casteldaccia e Ficarazzi dove è straripato il fiume Eleuterio.

Una squadra è impegnata nel territorio di Vicari nelle ricerche di due scomparsi la cui jeep è rimasta travolta dalle acque del fiume san Leonardo che è straripato in più punti. Le persone, di cui uno titolare del distributore di carburante del posto, erano andati a recuperare un terzo giovane che si trovava isolato presso lo stesso distributore e che si è salvato al rientro lanciandosi dal veicolo.

Nelle attività di soccorso e intervento, a seguito delle comunicazioni ricevute nel tardo pomeriggio dalla sala operativa del CCS, concernenti la interruzione di strade provinciali e statali, con l’isolamento dei comuni di Campofiorito e Castronovo, il Prefetto ha richiesto l’intervento dell’Esercito, ed il Genio Guastatori è tuttora impegnato a garantire con i propri mezzi il ripristino della percorribilità delle strade statali 118 da Bolognetta a Marineo per poi salire fino a Corleone, Prizzi e svoltare sulla 188 per Castronovo.

La città metropolitana sta garantendo con i propri mezzi la viabilità sulle strade di pertinenza, mentre molti sindaci sono intervenuti anche con l’impiego dei mezzi di privati a rimuovere detriti e fango nei rispettivi paesi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!