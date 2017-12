rapina

Palermo, un supermercato e una farmacia presi di mira dai rapinatori

Pubblicata il: 30/12/2017

PALERMO. Tre giovani, con il volto coperto, hanno fatto irruzione in una farmacia in via del Levriere a Bonagia.

I tre malviventi si sono fatti consegnare i soldi presenti in cassa e il cellulare della farmacista, per poi fuggire a piedi in direzione di viale Regione Siciliana.

Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di rintracciare gli autori della rapina.

Un’altra rapina è stata tentata al supermercato Paghi Poco in via Amedeo d’Aosta, tra lo Sperone e Brancaccio.

Ma in questo caso i rapinatori sono stati affrontati e messi in fuga dai titolari del negozio che li hanno inseguiti a piedi.

