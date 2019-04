Palermo: uomo ferito a coltellate in via Sardegna, è fuori pericolo, indagini in corso

uomo Accoltellato

Accoltellato ieri sera mentre passeggiava in via Sardegna, a Palermo.

Accoltellato ieri sera mentre passeggiava in via Sardegna, a Palermo. La vittima R.C., un uomo di 42 anni, si è presentata al pronto soccorso del Cervello con ferite da un’arma da taglio dicendo di non conoscere l’aggressore.

Una versione che non avrebbe convinto né i medici né gli agenti di polizia che adesso cercano eventuali testimoni e indagano per ricostruire l’accaduto. L’episodio è avvenuto intorno alle 20.45, di fronte a un asilo privato, ma nessuno avrebbe visto nulla.

Agli investigatori la vittima avrebbe ripetuto la stessa versione dei fatti fornita poco prima ai soccorritori. “Non ho la minima idea di chi fosse”, ha detto agli agenti. Non è chiaro se l’aggressore avesse intenzione di rapinare la vittima o se dietro l’episodio ci sia altro. Dopo i vari esami i medici hanno dichiarato l’uomo fuori pericolo.

