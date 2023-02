bretella Via Nicoletti

Palermo, Varrica: ''5,5 milioni per la bretella di via Nicoletti-via Tritone''

Approvato in legge finanziaria regionale l'emendamento del deputato palermitano Adriano Varrica che stanzia 5,53 milioni di euro per la realizzazione della bretella di collegamento Via Nicoletti-Via Tritone a Sferracavallo.

Pubblicata il: 10/02/2023

"L'approvazione dell'emendamento da me proposto all'Assemblea regionale attribuisce al Comune di Palermo 5,5 milioni di euro per la realizzazione a Sferracavallo della fondamentale bretella di collegamento via Nicoletti-via Tritone". Ad annunciarlo è il deputato regionale del M5S Adriano Varrica a margine dell'approvazione della legge finanziaria regionale all'ARS.

"Le risorse saranno garantite dalla Regione - sottolinea il deputato - nell'ambito della programmazione dei fondi sviluppo e coesione 2021-27 e consentiranno di sbloccare un'altra infrastruttura fondamentale per la borgata marinara e per l'intero comprensorio. Tale opera farà il paio con la riqualificazione del lungomare Barcarello di imminente realizzazione che abbiamo finanziato nel 2021 con fondi React EU".

"Pur nel ruolo di deputato di minoranza all'ARS - conclude Varrica - proveró in questo mandato a rendermi utile per la città, cooperando su percorsi collettivi con chi oggi ha l'onere di governare e che, va riconosciuto, in questo caso ha condiviso l'importanza di tale intervento".

