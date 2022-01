impianto di baseball

Palermo, Varrica: ''Recuperati 3,3 milioni per impianto baseball, a lavoro su altri impianti sportivi''

3,3 milioni necessari a sbloccare l'iter per la ristrutturazione dell'impianto di baseball di Palermo in via dell'Olimpo.

Il deputato nazionale Adriano Varrica annuncia il via libera da Palazzo Chigi per il recupero di 3,3 milioni necessari a sbloccare l'iter per la ristrutturazione dell'impianto di baseball di Palermo in via dell'Olimpo e propone al Comune di finanziare con fondi PNRR altri impianti sportivi come il completamento della cittadella dello sport, della piscina comunale, la ristrutturazione della Palestra “Renda” allo Sperone e la realizzazione di skatepark e parkour park nel capoluogo siciliano.



"Ho avuto conferma da Palazzo Chigi - dichiara Varrica - che è stato dato il via libera al recupero dei 3,3 milioni di euro destinati al recupero dell'impianto di baseball di Palermo. Ho costruito nei mesi scorsi questo percorso che è stato avallato dal Sindaco di Palermo e dall'Assessore Prestigiacomo e che è servito ad integrare il finanziamento inizialmente previsto di 1,3 milioni di euro nell'ambito del programma periferie. Quelle somme, purtroppo, non erano sufficienti ad una riqualificazione complessiva dell'impianto e questo passaggio dovrebbe mettere nelle condizioni gli uffici di procedere con definizione progettazione e lavori”.



"Sugli impianti sportivi adesso - spiega l’esponente M5S - abbiamo la possibilità di finanziare ulteriori interventi nell'ambito dei Piani Urbani Integrati del PNRR. Proponiamo al Comune di Palermo di cogliere questa occasione per inserire i fondi necessari al completamento degli interventi nella stessa cittadella dello sport di cui fa parte il diamante di baseball, la piscina comunale, la ristrutturazione della palestra ‘Renda’ allo Sperone e la realizzazione di uno skatepark e di almeno un parkour park all'avanguardia. Il rilancio delle periferie e della città - conclude Varrica - passa anche dall'impiantistica sportiva e dalla possibilità per i giovani della quinta città d'Italia di praticare attività che oggi sono di fatto precluse e che invece sarebbero anche elemento di attrazione per eventi e per l’economia del territorio”.

