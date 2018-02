truffa

Palermo, venditore ambulante di carciofi truffava anziane con soldi falsi

I carabinieri hanno arrestato un commerciate con l'accusa di truffa ed introduzione nello stato di moneta falsificata.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/02/2018

I carabinieri hanno arrestato il commerciate R.F. di 42 anni con l’accusa di truffa ed introduzione nello stato di moneta falsificata.

Per mettere in circolazione banconote false da 50 euro, l’uomo utilizzava come copertura la professione di venditore ambulante di carciofi. Le indagini sono iniziate dopo le denunce di alcune anziane di Baucina raggirate dall’ambulante. L’uomo nel corso della vendita porta a porta di carciofi si faceva consegnare 50 euro e le cambiava con quelle false. A scambio avvenuto l’ambulante restituiva la banconota falsa alle acquirenti con il pretesto di non avere il resto e chiedeva alle stesse di essere pagato con monete o banconote di piccolo taglio.

I militari nel corso di alcuni pedinamenti lo hanno sorpreso a Trappeto, mentre con la stessa tecnica stava truffando alcune anziane. Nel corso della perquisizione sono state trovate 20 banconote false da 50 euro della “serie Europa” con i segni distintivi e gli ologrammi della Bce finemente contraffatti. I carabinieri hanno denunciato anche la moglie dell’ambulante perché trovata in possesso di alcune banconote sequestrate.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il commerciante l’obbligo di dimora nel Comune di Palermo e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

