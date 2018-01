Ucciardone

Palermo, verrà intitolato al Maresciallo Calogero Di Bona il carcere Ucciardone

PALERMO. Domani, 8 gennaio, alle ore 11, ci sarà la cerimonia di intitolazione del carcere Ucciardone al Maresciallo del Corpo degli Agenti di custodia, Calogero Di Bona..

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/01/2018 - 21:08:26 Letto 354 volte

PALERMO. Domani, 8 gennaio, alle ore 11, ci sarà la cerimonia di intitolazione del carcere Ucciardone al Maresciallo del Corpo degli Agenti di custodia, Calogero Di Bona, scomparso il 28 agosto 1979, vittima di un sequestro senza ritorno, che solo di recente si è accertato essere culminato in omicidio di mafia.

Le cronache di allora parlarono di lupara bianca, una modalità spesso usata da Cosa nostra per far sparire i corpi privi di vita senza lasciare alcuna traccia ma anche di un regolamento di conti. La moglie del maresciallo Di Bona disse che il marito quel giorno uscì per andare a prendere un caffè, dopo che aveva accompagnato lei e i figli dalla nonna, dicendo che sarebbe tornato presto: dal quel momento non lo vide più.

La Procura di Palermo ha individuato nel 2012 gli assassini del maresciallo che voleva riportare la legalità all'interno del carcere Ucciardone. I collaboratori di giustizia hanno raccontato che fu sequestrato e ucciso nel giardino di una casa colonica, localizzabile nel quartiere Cardillo, il mandante fu Saro Riccobono, boss di Partanna Mondello, mentre i responsabili, individuati dalla Procura della Repubblica e dagli uomini della DIA, dell'omicidio furono Salvatore Lo Piccolo, e Salvatore Liga detto Tatunieddu, proprietario del forno dove bruciava i cadaveri.

I due mafiosi sono stati condannati all'ergastolo dalla prima Corte d'assise di Palermo il 18 luglio 2014. Mentre la terza Corte d'appello di Palermo giorno 2 novembre 2015 ha riconfermato le condanne all'ergastolo. Il 20/04/2017 la Corte di Cassazione a Roma ha riconfermato l'ergastolo per l'unico mafioso rimasto in vita, Salvatore Lo Piccolo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!