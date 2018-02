camper abusivi

Palermo, via i camper abusivi in via Messina Marine

I vigili urbani sono entrati in azione per lo sgombero di un'ampia area di via Messina Marine...

01/02/2018

I vigili urbani sono entrati in azione per lo sgombero di un’ampia area di via Messina Marine che si trova in corrispondenza con l’incrocio con via Pecoraino, nel quartiere Bandita - Roccella. Da molti anni lo spiazzo viene periodicamente occupato dai camper parcheggiati abusivamente, e non solo in estate. Dopo lo sgombero si è passati alla bonifica: una squadra composta da una ventina di operai della Reset, si occuperà di rimuovere tutti i rifiuti lasciati selvaggiamente nell'ampio spazio.

Erano stati i residenti della zona, stanchi della vicenda che si trascina da anni, ad alzare la voce e denunciando i disagi legati alla presenza dei camper. Diverse richieste di intervento erano partite anche dagli uffici della seconda circoscrizione di via San Ciro. “Quello dell’accampamento abusivo purtroppo è un problema ricorrente ormai da qualche anno e malgrado il tentativo fatto dall’ amministrazione e dai volontari di sistemare il verde dell’area, lo spazio non ha mai preso neanche minimamente le sembianze di un giardino”, afferma un residente della zona. “Nello spiazzo si trova di tutto – aveva raccontato chi vive a Roccella – hanno allestito tende da campeggio, tavolini, sedie e nelle belle giornate anche i barbecue senza contare che non ci sono gli scarichi per i servizi igienici e quindi da lì arrivano cattivi odori a tutte le ore del giorno”.

“Siamo contenti di questo intervento e adesso speriamo che l’area venga ripulita e che ci siano i presupposti per creare una bella villetta da cui si gode una spettacolare vista sul mare della costa sud – afferma Mario Greco, presidente della seconda circoscrizione- purtroppo quello degli accampamenti abusivi nella nostra zona non è un problema nuovo. Ad esempio in via Di Vittorio, nel quartiere Sperone, i camper posteggiati abusivamente sono riusciti ad allacciarsi alla condotta dell’acqua. Stiamo lottando quindi per la risoluzione di queste problematiche”.

La polizia municipale più volte è intervenuta per far sgomberare i camperisti abusivi che lasciano lo spazio ma che tornano nel giro di pochi giorni o addirittura ore. “Aldila del singolo intervento – afferma il neo comandante della polizia municipale Gabriele Marchese – il mio obiettivo è quello di rendere tutte le squadre che operano nel territorio sempre più presenti anche in termini di repressione di tutti questi fenomeni”.

