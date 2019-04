corriere della droga

Palermo, viaggiava con un carico di droga: arrestato 29enne sulla A/29

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un pusher sorpreso con un carico di droga all'interno della sua autovettura.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio Giuseppe De Lisi, 29enne palermitano del quartiere “Zisa”.

L’arresto, effettuato dai poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Palermo, è maturato nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio volti al contrasto dei reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, anche in provincia.

In tale contesto, gli agenti, sul fondato sospetto che un 29enne palermitano potesse trasportare droga per approvvigionare la provincia palermitana, lo hanno intercettato allo svincolo autostradale della A/29 di Partinico e sottoposto ad un controllo.

L’uomo, che viaggiava a bordo di una Toyota Aygo, è stato trovato in possesso di 100 gr. di cocaina divisi in due involucri custoditi sotto la leva del cambio e da una successiva perquisizione effettuata presso la sua abitazione, i poliziotti hanno trovato e sequestrato, all’interno di un sacco in tela posto su un terrazzino attiguo e nella sua disponibilità, 800 gr. di hashish ed un involucro con ulteriori 5 gr. di cocaina oltre ad un bilancino di precisione.

Al 29enne sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari e la somma di oltre 1000,00 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici per ulteriori accertamenti e successivamente condotto presso la locale Casa Circondariale “Lorusso” di Pagliarelli.

Fonte: Polizia di Stato

