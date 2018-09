aggressione al Capo

Pubblicata il: 16/09/2018

Palermo, Violenza al Capo, tre ragazzini aggrediti e rapinati

Tanta paura per tre ragazzini di 14 anni che sono stati rapinati da loro coetanei la scorsa notte nei pressi di via Sant'Agostino, a Palermo, vicino al quartiere del Capo, in una zona molto frequentata dagli adolescenti perchè a poca distanza c'è una pista dove si può utilizzare lo skateboard.

Secondo quanto raccontato dai ragazzini, l'aggressore avrebbe puntato un coltello alla gola ad uno dei ragazzi. Le vittime gli hanno consegnato 20 euro e un cellulare Samsung e l'aggressore è scappato. Poi hanno chiesto aiuto agli avventori di un bar che hanno immediatamente chiamato la polizia. Già in passato nella zona alcuni adolescenti erano stati aggrediti, e più volte sono state effettuate delle indagini per poter identificare chi aveva commesso tali reati, in un realtà abbastanza difficile, anche se al centro del capoluogo siciliano.

