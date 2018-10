Piantagione di marijuana

Palermo, Zen 2, scoperta in un cunicolo una serra artiginale di marijuana

Zen 2, scoperta in un cunicolo situato al di sotto di un padiglione una serra artigianale con ben 115 piantine di marijuana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/10/2018 - 17:57:46 Letto 438 volte

Nell’ambito di uno dei servizi predisposti per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, attirati dall’odore della sostanza stupefacente, hanno rinvenuto allo Zen 2, in un cunicolo situato al di sotto di un padiglione una serra artigianale con ben 115 piantine di marijuana, tutte dell’altezza di circa cm 25, corredata di lampade e reattori, impianti di condizionamento e del materiale fertilizzante.

La sostanza stupefacente ed materiale sono stati posti sotto sequestrato.

Sono tutt’ora in corso le indagini dei Carabinieri per identificare gli autori della coltivazione illegale.

Fonte: Carabinieri

