Striscia la notizia

Palermo, Zen2, Aggressione alla troupe di "Striscia la notizia"

L'inviato di Striscia, Vittorio Brumotti, si trovava nel quartiere Zen 2, noto alla cronaca per fatti delinquenziali, per documentare la gestione dello spaccio di stupefacenti...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/02/2018 - 21:06:38 Letto 628 volte

Al noto quartiere zen di Palermo, oggi pomeriggio la troupe di "Striscia la Notizia" è stata aggredita con sassi e anche con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell'auto durante un'inchiesta sulla droga.

L'inviato di Striscia, Vittorio Brumotti, si trovava nel quartiere Zen 2, noto alla cronaca per fatti delinquenziali, per documentare la gestione dello spaccio di stupefacenti, quando, usciti dall'auto, lui e i suoi collaboratori sono stati aggrediti da un gruppo di abitanti del quartiere.

La troupe di Striscia, rientrata nell'auto blindata per ripararsi dall'orda furiosa degli aggressori, è stata colpita da un pesante blocco di cemento, lanciato da un piano alto di una casa, che ha sfondato il tetto dell'auto mentre la portiera è stata perforata da un colpo di arma da fuoco. Brumotti e i collaboratori sono riusciti a mettersi in salvo solo grazie all'intervento della polizia e dei carabinieri della compagnia San Lorenzo. I primi stanno già indagando sul caso. Determinanti saranno le immagini riprese proprio dalle telecamere della troupe. Dopo l'aggressione l'inviato e i suoi hanno continuato e concluso il lavoro allo Zen coadiuvati dai militari dell'Arma. Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!