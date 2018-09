ammodernamento

Palermo-Agrigento, che disastro i lavori sulla ''strada della morte'' *VIDEO*

Vecchia conoscenza tra le opere incompiute o mal realizzate, la strada a scorrimento veloce gode di salute tutt'altro che buona. L'ammodernamento procede lentamente, e il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento del ministro con un dossier

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 05/09/2018 - 12:48:54 Letto 373 volte

Vecchia conoscenza tra le realtà tristemente note nell'ambito delle opere pubbliche, la Palermo-Agrigento torna a far discutere per l'annosa questione dei lavori a cui è sottoposta ormai da anni.

Non convince, l'ammodernamento della strada a scorrimento veloce costituita dalla SS 121 (da Villabate al bivio Manganaro) e dalla SS 189 (dal bivio ad Agrigento). Né per tempistiche, né per qualità degli interventi: i lavori, la cui finalità è quella di suddividere il percorso in quattro tratti, di fatto sono in atto soltanto su uno. Lo sottolineano i deputati del Movimento Cinque Stelle Roberta Alaimo e Filippo Perconti:

Un’esecuzione lenta e travagliata che ha visto, per esempio, il crollo del viadotto Scorciavacche a soli 7 giorni dalla sua inaugurazione avvenuta il 23 dicembre 2013. Ad oggi i lavori dell’unico tratto in esecuzione, il cui bando di gara fu pubblicato nel lontano 2008, hanno uno stato di avanzamento del 68% circa.

I deputati sono determinati a portare il tema nelle sedi più opportune, tanto da produrre e consegnare un dossier al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Tra le motivazioni fornite con "documentazione fotografica a supporto", si legge:

Costruita negli anni ‘50, mal progettata, viene considerata una delle strade più pericolose dell'isola per via dell'asfalto di bassa qualità, con viadotti danneggiati dalle infiltrazioni d’acqua, senza illuminazione, con incroci pericolosi, trazzere che si immettono direttamente sulla strada, e con case lungo il percorso. [...] Sono tanti i disagi per i circa 40 comuni che gravitano intorno a questo principale asse viario dell’isola. Riteniamo che sia una priorità assoluta tutelare la vita di migliaia di persone che quotidianamente percorrono quella che viene definita da tempo ‘la strada della morte’.

E per nulla al sicuro si sentono gli automobilisti che la percorrono quotidianamente, come Stefano Foderà: le sue considerazioni nel video di seguito incarnano la sensazione di sconforto e rischio di molti cittadini che, ad oggi, farebbero volentieri a meno di transitare da quelle parti. A riprova della preoccupazione, l'enorme mole di incidenti - anche devastanti - che si verificano su quel tratto della statale. Come quello del 4 agosto scorso nel quale, all’altezza di Misilmeri, un forte impatto frontale ha avuto conseguenze letali per una donna di 86 anni, originaria di Montemaggiore Belsito, e ha causato il ferimento di altre cinque persone.





