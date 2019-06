Asse ferroviario

Palermo-Catania in 30 minuti? Progetto per farlo diventare realtà

Trattativa per la realizzazione dell'Asse ferroviario Palermo-Catania ad alta velocità.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/06/2019 - 13:42:10 Letto 451 volte

Il segretario regionale Sicilia, di Alleanza Democratica, dottor Daniele Perricone, comunica di aver avviato una trattativa per la realizzazione dell’Asse ferroviario Palermo/Catania ad alta velocità.

Il sogno può diventare realtà arrivare a Catania e viceversa in soli 30 minuti, sta per stringere un accordo con una multinazionale Sky in grado di realizzare questa opera di indiscussa innovazione. I fondi saranno ricercati tra i capitoli di bilancio dei fondi europei

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!