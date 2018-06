posteggiatori abusivi

Palermo-Frosinone, multati posteggiatori abusivi. Daspo urbano per tre di loro

I cinque sanzionati stavano approfittando del caos cittadino in occasione della partita di calcio

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/06/2018 - 15:51:56 Letto 368 volte

Ieri sera la polizia municipale ha sanzionato cinque posteggiatori abusivi che svolgevano la propria attività nella zona dello stadio, approfittando della partita di calcio Palermo-Frosinone. A tre di loro è stato notificato il daspo urbano.

Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico hanno condotto un’operazione di contrasto ai parcheggiatori abusivi a piazza Papa Giovanni Paolo II (ex De Gasperi), area assaltata dagli automobilisti in occasione della gare casalinghe dei rosanero.

Giunti in piazza, gli agenti hanno individuato i cinque abusivi che si spartivano la zona, indicando con ampi gesti ai conducenti dove parcheggiare il veicolo in cambio di denaro. Tutti e cinque sono stati sanzionati per un importo di 1.100 euro ciascuno; inoltre per tre di loro, G.M. di 42 anni, K.D. di 20 anni e G.G. di 23 anni, è scattato il daspo urbano con allontanamento di 48 ore, in quanto recidivi.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!