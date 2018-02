Droga

Palermo,nascondeva soldi e hashish sotto il letto: arrestato diciannovenne

Il contenuto illecito di una scatola di cartone posta sotto il letto fa scattare l'arresto di un giovane palermitano

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/02/2018 - 11:50:31 Letto 458 volte

Mezzo chilo di panetti di hashih e 55 dosi dell’analoga sostanza custoditi in una scatola di cartone posta sotto il letto, oltre al materiale per il taglio e confezionamento delle stesse e 270 euro di banconote di vario taglio è quanto ritrovato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile durante una perquisizione effettuata presso il domicilio di Roberto i Miceli, diciannovenne palermitano dedito ad attività illecita.

Arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima presso il Tribunale di Palermo gli immediati provvedimenti nei confronti del giovane, sottoposto all’obbligo di dimora dopo la convalida dell’arresto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!