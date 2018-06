incidente stradale

Palermo-Sciacca, perde il controllo dell'auto e si ribalta

Incidente sulla Palermo-Sciacca, nel territorio di Camporeale...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/06/2018 - 18:20:45 Letto 391 volte

Incidente sulla Palermo-Sciacca, nel territorio di Camporeale, dove un automobilista ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato dopo essersi schiantato contro il guardrail.

L’uomo, a bordo di una Fiat Seicento è rimasto ferito: a tirarlo fuori dall’abitacolo sono stati alcuni automobilisti che si sono fermati per assicurarsi delle sue condizioni e lanciare l’allarme ai soccorritori. Traffico in tilt e lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto un’ambulanza del 118, le forze dell’ordine e il personale Anas per ripristinare le condizioni di sicurezza per garantire la circolazione. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

