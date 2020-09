Palestra di Borgo Nuovo chiusa dal 2018, Gelarda: ''Comune dia risposte''

Palestra di Borgo Nuovo

La palestra di Borgo Nuovo è stata chiusa nel novembre 2018, i lavori di manutenzione avviati nel 2019 sono stati sospesi ad inizio 2020 e sono a tutt'oggi fermi.

"La palestra di atletica pesante di Borgo Nuovo è stata chiusa nel novembre 2018 per motivi di sicurezza ed i lavori di manutenzione avviati nel corso del 2019 sono stati sospesi ad inizio 2020 e sono a tutt'oggi fermi. Oggi abbiamo provveduto, facendo seguito alla segnalazione ricevuta dall'associazione Compa Aps, a presentare al sindaco interrogazione chiedendo i motivi del perdurare di tale blocco e quali siano i tempi previsti per la restituzione della palestra alla collettività. Considerato che la palestra riveste un'importanza strategica per il quartiere e per i suoi residenti, soprattutto per i giovani e per le difficoltà che dovranno affrontare con la riapertura dell'anno scolastico, a causa del prolungarsi dell’emergenza Covid. E considerato pure che i locali della palestra potrebbero essere utilizzati durante il periodo dell'emergenza Covid, ai fini didattici dalle scuole del quartiere auspichiamo che l'amministrazione comunale intervenga prontamente per consentire la tempestiva ripresa dei lavori. Oggi più che mai è necessario garantire ai nostri giovani di svolgere in sicurezza l'attività sportiva mettendo a disposizione tutti gli spazi possibili".

Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega al Consiglio comunale, Igor Gelarda insieme a Giusy Cavaliere, consigliera della Lega della V circoscrizione.

