Pallone vietato in oratorio: sit-in dei bimbi

Decine di bimbi, famiglie e volontari in una sorta di presidio pacifico a difesa del ''diritto al gioco''.

I bimbi si riprendono il loro spazio. Questo pomeriggio gli oratori cittadini si sono radunati presso la struttura della parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù di Palermo.

Una iniziativa di solidarietà e di sostegno dopo la sentenza del giudice civile che a dicembre ha dato ragione a cinque condomini del palazzo che si affaccia sul campetto, vietando l’uso del pallone in assenza di costosissimi lavori di insonorizzazione delle mura del cortile e limitando pesantemente l’attività oratoriale.

Decine di bimbi, famiglie e volontari in una sorta di presidio pacifico a difesa del «diritto al gioco». Anche l’inviata di Striscia la notizia, Stefania Petix, con il suo impermeabile giallo, si è presentata in via Filippo Parlatore per documentare i fatti che in questi dieci giorni hanno mobilitato testate locali e nazionali.

