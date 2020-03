Coronavirus

Panico in un volo per Palermo. Forse un caso di covid-19 a bordo

Momenti di panico ed apprensione oggi sul volo Alitalia Az1795 da Roma a Palermo.

Secondo quanto apprende l'agenzia ITALPRESS l'aereo dell'Alitalia una volta aver toccato terra all'aeroporto Falcone&Borsellino di Punta Raisi, intorno alle ore 19, è rimasto per circa 30 minuti fermo sulla pista con i passeggeri a bordo. Una telefonata giunta allo scalo palermitano informava che a bordo era presente anche un passeggero, proveniente da Bruxelles e che aveva fatto scalo a Roma, che sarebbe stato positivo al Covid 19. Questo ha fatto scattare il piano di emergenza con i passeggeri che, dopo avere compilato un documento ed essere stati sottoposti ai controlli sanitari, sono stati fatti scendere a piccoli gruppi scaglionati dalle porte anteriori e posteriori. Alcuni passeggeri, invece, che erano seduti nelle file limitrofe al presunto passeggero positivo sono stati trattenuti a bordo per ulteriori controlli. Fra i passeggeri presenti anche il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato, Renato Schifani, il Sottosegretario dei 5 Stelle, Vincenzo Santangelo, ed il segretario generale di Federfarma, Roberto Tobia.

