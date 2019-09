scomparso

Pantelleria: giovane originario di Padova scomparso da domenica, ore di angoscia

Il giovane domenica avrebbe noleggiato una canoa per fare un giro in mare, ma di lui da allora si sono perse le tracce.

Sono ancora senza esito le ricerche di Federico Merlo, il ragazzo di 22 anni originario di Padova e scomparso ieri a Pantelleria, dove si trovava in vacanza da solo. Secondo le prime informazioni, il giovane domenica avrebbe noleggiato una canoa nella zona di Scauri per fare un giro in mare, ma di lui da allora si sono perse le tracce.

Domenica sera, intorno alle 19.30, una canoa e un giubbotto di salvataggio sono stati trovati abbandonati tra gli scogli a Punta Nikà. La canoa è quella presa a noleggio dal giovane di 22 anni. Le ricerche in cui sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale della Protezione civile e gli uomini della Capitaneria di porto sono andate avanti per diverse ore. A rendere difficoltose le operazioni le cattive condizioni meteo e il maltempo che ieri notte si è abbattuto su Pantelleria.

All’alba di lunedì sono riprese anche con l’aiuto di un elicottero dell’Aeronautica militare. Ma del ragazzo ancora nessuna traccia. La speranza dei soccorritori è che il giovane abbia abbandonato canoa e salvagente per cercare riparo dal maltempo sulla terraferma. Ma con il passare delle ore cresce l’angoscia e la paura.

