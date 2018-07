unione generale del lavoro

Paolo Capone, leader UGL ''Borsellino e colleghi eroi di un'Italia che non si arrende''

Le parole del segretario generale dell'Unione Generale del Lavoro sui giudici antimafia, ''esempio di educazione alla legalità per i giovani''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/07/2018 - 23:09:19 Letto 385 volte

L'attenzione alle gesta straordinarie di Paolo Borsellino non sarà mai troppa. In occasione del 26° anniversario della strage di via D'Amelio, torna prepotente nella mente dei cittadini italiani il coraggio con cui il giudice ha messo in gioco la propria vita, ma anche grandissima parte del suo tempo, delle sue conoscenze e della sua voglia di lavorare per risanare un Paese colpito dalla piaga della mafia, e che poi sembra proprio averlo tradito sul più bello.

"Lavorare", parola chiave della vita dei magistrati antimafia, termine che si trasforma in un'attitudine che il segretario generale di UGL Paolo Capone elogia così: “La morte di Paolo Borsellino, vittima della mafia per difendere la giustizia e la verità nel nostro Paese, deve essere un esempio di educazione alla legalità per i giovani, il che vuol dire divulgare quei valori sani per cui è morto, a partire dalle scuole".

Il segretario generale dell'Unione Generale del Lavoro esprime ammirazione per il modello comportamentale che Borsellino costituisce ancora adesso, a 26 anni dalla scomparsa, insieme a tutti i giudici che lottano a testa alta contro una criminalità organizzata meno appariscente ma non per questo sopita o sconfitta. “La storia di Borsellino e dei suoi colleghi - prosegue Capone - deve trasmettere forza alle nostre Istituzioni per proteggere il Paese da tutto ciò che è corrotto. Grandi ‘Eroi civili’ - conclude - simbolo di una Italia che non si arrende di fronte alla criminalità organizzata, sono l’emblema dell’onestà intellettuale cui tutti noi dobbiamo aspirare”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!