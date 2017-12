paolo nespoli

Paolo Nespoli è rientrato a Terra...

14/12/2017

Paolo Nespoli è rientrato a Terra, nelle steppe de Kazakistan, segnando la conclusione della sua lunga missione in orbita. La Soyuz MS-05 è atterrata alle 9.37 ora italiana. AstroPaolo è uscito sorridente, il pollice alzato in segno di vittoria. A bordo con lui c'erano il comandante russo della navicella Sergei Ryazansky e il comandante della Stazione Spaziale Internazionale l’americano Randy Bresnik. Con il ritorno dell'astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea si conclude la missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Termina così dopo quasi 139 giorni dal decollo avvenuto lo scorso 28 luglio, l’Expedition 52/53, la terza missione di Nespoli che stabilisce quindi il nuovo record di permanenza nello spazio per un astronauta italiano con 313 giorni trascorsi fuori dall’atmosfera terrestre. La missione Vita è la terza di lunga durata dell’Asi dopo quella degli astronauti dell’Esa Luca Parmitano del 2013 (Volare) e di Samantha Cristoforetti del 2014 (Futura). Nespoli a bordo della stazione spaziale ha portato a termine tutti gli 11 esperimenti che gli sono stati assegnati oltre a seguirne altri 200 circa che erano in corso al momento del suo arrivo. Nei 4 mesi e mezzo Paolo Nespoli ha avuto oltre 60 collegamenti raggiungendo istituzioni e grande pubblico, in particolare studenti.

Nel corso della sua permanenza a bordo della ISS il Nespoli è stato “regista” delle tre attività extraveicolari che hanno compiuto a rotazione, nel mese di ottobre, i suoi tre colleghi americani Randy Bresnik, Joe Acaba e Mark Vande Hei. Nespoli, 60 anni compiuti lo scorso 6 aprile, detiene anche il primato di astronauta europeo meno giovane ad essere stato lanciato nello spazio. In una classifica mondiale si posiziona al terzo posto tra i viaggiatori spaziali professionisti dopo gli americani John Glenn e Story Musgrave.

