migranti

Papa Francesco: ''Anche la mia famiglia è emigrata''

''L'immigrazione italiana rivela una 'Italia figlia' in cammino in Europa e nel mondo'', dice Papa Francesco ai rappresentanti delle missioni cattoliche italiane all'estero.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/11/2021 - 14:43:30 Letto 433 volte

"Spesso vediamo i migranti solo come 'altri' da noi, come estranei. In realtà leggendo i dati del fenomeno, scopriamo che i migranti sono una parte rilevante del 'noi'". Sono le parole del Papa ai rappresentanti delle missioni cattoliche italiane all'estero.

"L'immigrazione italiana rivela una 'Italia figlia' in cammino in Europa e nel mondo. E' una realtà che sento particolarmente vicina, in quanto anche la mia famiglia è emigrata in Argentina. Il 'noi' dunque per leggere la mobilità", ha aggiunto il Pontefice.

