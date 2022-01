violenza sulle donne

Papa Francesco: ''Basta! Ferire una donna è oltraggiare Dio''

''Il nuovo anno inizia nel segno della Madre. Lo sguardo materno è la via per rinascere e crescere'', ha detto Papa Francesco, nell'omelia della Messa a San Pietro.

"Mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne. Quanta violenza c'è nei confronti delle donne! Basta! Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l'umanità, non da un angelo, no direttamente: da una donna". Lo ha detto Papa Francesco, nell'omelia della Messa a San Pietro.

"Il nuovo anno inizia nel segno della Madre. Lo sguardo materno è la via per rinascere e crescere. Le madri, le donne guardano il mondo non per sfruttarlo, ma perché abbia vita: guardando con il cuore, riescono a tenere insieme i sogni e la concretezza", ha aggiunto.

"C'è bisogno di gente in grado di tessere fili di comunione, che contrastino i troppi fili spinati delle divisioni", ha detto ancora il Pontefice, nell'omelia della Messa dedicata a Maria Madre di Dio.

"Le madri - ha proseguito Papa Francesco - sanno superare ostacoli e conflitti, sanno infondere pace. Così riescono a trasformare le avversità in opportunità di rinascita e in opportunità di crescita. Lo fanno perché sanno custodire, sanno tenere insieme i fili della vita".

