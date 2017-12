papa francesco

Papa Francesco compie 81 anni

Papa Francesco compie 81 anni...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2017 - 12:03:44 Letto 439 volte

Papa Francesco compie 81 anni, e già da tutto il mondo sono arrivati gli auguri di milioni di fedeli e delle massime autorità nazionali. Il compleanno del pontefice non sarà comunque diverso da una normale domenica: alle 12 è in programma, come sempre, l'Angelus, al termine del quale è però possibile che, come in passato, passi tra i fedeli per spegnere le candeline sulle torte che gli verranno offerte in piazza San Pietro.

