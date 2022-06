utero in affitto

Papa Francesco contro l'utero in affitto: ''E' una pratica inumana, donne sfruttate e bambini trattati come merce''

Papa Francesco si è poi nuovamente scagliato contro quella che definisce la ''piaga della pornografia'': una minaccia per la salute pubblica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/06/2022 - 12:39:43 Letto 715 volte

"La dignità dell'uomo e della donna è minacciata anche dalla pratica inumana e sempre più diffusa dell'utero in affitto, in cui le donne, quasi sempre povere, sono sfruttate, e i bambini sono trattati come merce". Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza alla Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa.

Il Santo Padre si è poi nuovamente scagliato contro quella che definisce la "piaga della pornografia": "Va denunciata come un attacco permanente alla dignità dell'uomo e della donna. Si tratta non soltanto di proteggere i bambini ma anche di dichiarare la pornografia come una minaccia per la salute pubblica".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!