Papa Francesco: ''Coppie pensano ad avere cani e gatti anziché fare figli''

''Questo negare la maternità e la paternità vi diminuisce, ci toglie umanità. Avere figli è la pienezza della vita di una persona'', ha detto Papa Francesco.

"Tante coppie non hanno figli perché non vogliono, o uno e non di più, ma hanno cani e gatti che occupano il posto dei figli. Questo negare la maternità e la paternità vi diminuisce, ci toglie umanità". Lo ha detto Papa Francesco durante l'udienza generale in Vaticano.

"Avere figli è la pienezza della vita di una persona", ha aggiunto il Pontefice rivolgendo poi un appello alle istituzioni affinché sia semplificato l'iter per le adozioni.

