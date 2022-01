lotta contro gli abusi

Papa Francesco: ''Dalla Chiesa forte impegno contro ogni tipo di abusi''

''L'azione giudiziaria, da sola, non può bastare per arginare il fenomeno, ma costituisce un passo necessario per ristabilire la giustizia'', ha detto Papa Francesco.

"Nella lotta contro gli abusi di ogni tipo la Chiesa sta portando avanti con ferma decisione l'impegno di rendere giustizia alle vittime, applicando con particolare attenzione e rigore la legislazione canonica prevista". Così Papa Francesco, dopo lo scandalo scoppiato in Germania sugli abusi nell'arcidiocesi di Monaco dal 1945 al 2019.

"L'azione giudiziaria, da sola, non può bastare per arginare il fenomeno, ma costituisce un passo necessario per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo, emendare il reo", ha detto.

