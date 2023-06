Papa Francesco ricoverato

Papa Francesco di nuovo in ospedale: sarà sottoposto a un intervento chirurgico

La Santa Sede ha spiegato che ''il Pontefice sarà sottoposto in anestesia generale a una laparotomia e a una plastica della parete addominale con protesi''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2023 - 11:11:51 Letto 815 volte

Papa Francesco torna al CeMi, struttura geriatrica del policlinico Gemelli dove era già stato martedì.

Per Bergoglio è previsto in giornata un intervento con un ricovero di almeno due giorni. La Santa Sede ha spiegato che "il Pontefice sarà sottoposto in anestesia generale a una laparotomia e a una plastica della parete addominale con protesi".

"L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, si è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale", ha spiegato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!