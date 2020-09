consumismo

Papa Francesco: ''Liberarsi dalla prigionia del cellulare''

Monito del Papa a combattere la ''prigionia del cellulare''.

Monito del Papa a combattere la "prigionia del cellulare". Bergoglio, incontrando le Comunità Laudato si’ in Vaticano, denuncia: "Siamo malati di consumo, ci si affanna per l'ultima 'App', ma non si sanno più i nomi dei vicini, tanto meno si sa più distinguere un albero da un altro. E, ciò che è più grave, con questo stile di vita si perdono le radici, si smarrisce la gratitudine per quello che c’è e per chi ce l’ha dato".

"Per non dimenticare, bisogna tornare a contemplare; per non distrarci in mille cose inutili, occorre ritrovare il silenzio; perché il cuore non diventi infermo, serve fermarsi. Non è facile. Bisogna, ad esempio, - dice il Papa - liberarsi dalla prigionia del cellulare, per guardare negli occhi chi abbiamo accanto e il creato che ci è stato donato. Contemplare è regalarsi tempo per fare silenzio, per pregare, così che nell'anima ritorni l’armonia, l'equilibrio sano tra testa, cuore e mani; tra pensiero, sentimento e azione. La contemplazione è l'antidoto alle scelte frettolose, superficiali e inconcludenti".

"Oggi, la natura che ci circonda non viene più ammirata, ma 'divorata'". "Siamo diventati voraci, dipendenti dal profitto e dai risultati subito e a tutti i costi. Lo sguardo sulla realtà è sempre più rapido, distratto, superficiale, mentre in poco tempo si bruciano le notizie e le foreste. Siamo malati di consumo", ribadisce Papa Francesco.

