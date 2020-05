giornata degli infermieri

Papa Francesco prega per gli infermieri: ''Sono eroi''

Papa Francesco rivolge un pensiero agli infermieri, esempio di eroi in questa pandemia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/05/2020 - 14:04:29 Letto 375 volte

Papa Francesco rivolge un pensiero agli infermieri, esempio di eroi in questa pandemia. "Oggi è la giornata degli infermieri. Ieri ho inviato un messaggio e preghiamo oggi per gli infermieri e le infermiere, uomini e donne, ragazzi e ragazze, che hanno questa professione. Più di una professione, è una vocazione, una dedizione. Che il Signore li benedica, in questo tempo hanno dato esempio di eroicità e alcuni hanno dato la vita. Preghiamo per loro". Così il Papa introducendo la messa di stamane a Santa Marta.

