Parcheggiatori abusivi Palermo: 3 denunce e 10 multe

PALERMO. I Carabinieri, con il supporto di agenti della Polizia Municipale, hanno effettuato una serie di controlli volti al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi in diverse zone della città...

09/01/2018

PALERMO. I Carabinieri, con il supporto di agenti della Polizia Municipale, hanno effettuato una serie di controlli volti al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nei quartieri Malaspina e Libertà.

Tre palermitani, volti noti ai carabinieri, sono risultati sottoposti al “divieto di accesso aree urbane” per la durata di 6 mesi, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, perché sorpresi a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo in via: Campolo, Damiani Almejda e Generale Di Maria.

Sono stati inoltre sanzionati amministrativamente altri tre palermitani perché sorpresi a svolgere l’attività di guardiamacchine nei pressi di enti pubblici. Per i tre è stato emesso un ordine di allontanamento perché trovati nelle immediate adiacenze di fermate dei mezzi di trasporto.

