Parcheggiatori abusivi

Parcheggiatori abusivi recidivi al Civico: scatta l'arresto secondo il nuovo Decreto Sicurezza

Tre posteggiatori abusivi sono stati sorpresi per la seconda volta in via Tricomi, nei pressi dell'ospedale Civico di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/02/2019 - 15:47:17 Letto 563 volte

Tre posteggiatori abusivi, A.N. di 60 anni, G.T. di 49 anni e G.C. di 39 anni sono stati sorpresi per la seconda volta in via Tricomi, nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale civico, dagli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico della polizia municipale.



Sono i primi tre posteggiatori abusivi ai quali, essendo già stati sanzionati tre mesi fa per la stessa violazione, si applicherà la pena dell’arresto da sei mesi a un anno, in base alla nuova legge 132/2018 che ha convertito il decreto sulla sicurezza urbana.



I tre, nel dicembre scorso, nella stessa via Tricomi, ancora nei pressi del pronto soccorso, furono individuati dagli agenti mentre invitavano gli automobilisti a posteggiare nei posti che gestivano sulla pubblica strada ed in quell’occasione oltre alla sanzione di 771 euro ciascuno, gli venne notificato l’ordine di allontanamento dall’area.



Il 39enne venne pure denunciato all’autorità giudiziaria per rifiuto di generalità e resistenza a pubblico ufficiale.

M5S: “A Palermo primi risultati concreti della legge contro i parcheggiatori abusivi voluta dal movimento”

“Tolleranza zero verso i parcheggiatori abusivi. Grazie proprio a un emendamento del M5S alla nuova legge 132/2018 che ha convertito il decreto sulla sicurezza urbana, ai tre posteggiatori abusivi colti oggi a Palermo in flagranza di reato si applicherà la pena dell’arresto da sei mesi a un anno essendo già stati sanzionati tre mesi fa per la stessa violazione. Invitiamo i cittadini a denunciare sempre e a non piegarsi a questa forma di estorsione”.

Lo scrivono in una nota i parlamentari del M5S Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica, insieme al capogruppo del M5S al consiglio comunale di Palermo, Concetta Amella.

