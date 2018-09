parco urbano

Parco ''Cassarà'', nuovo bando per la bonifica. M5S ''Basta passerelle elettorali''

Chiuso dal 2014 per inquinamento ambientale, per il parco urbano si riaccende una speranza di riapertura. I Cinque Stelle: dopo il ritiro del bando di marzo, da Orlando nessuna soluzione

Continua la battaglia Cinque Stelle in sede comunale per ottenere la riapertura del parco urbano "Ninni Cassarà". Inaugurato nel 2011, il parco è ormai tristemente famoso per essere sinonimo di inquinamento fin dal suo sequestro, nel 2014.

"Da allora - dice il Movimento 5 Stelle - da parte del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sono arrivati soltanto proclami". Dopo la diffida al Comune di Palermo firmata dai parlamentari nazionali Adriano Varrica, Aldo Penna, Roberta Alaimo, dal deputato regionale Giampiero Trizzino, dal consigliere comunale Concetta Amella e dal consigliere di circoscrizione Mirko Dentici, oggi il Comune ha pubblicato un nuovo bando per le indagini ambientali, tappa fondamentale per iniziare un iter che porti alla riapertura. L'avviso nasce dopo un "parto travagliato". Spiega il M5S:

Nel 2017 il primo cittadino annunciò immediate indagini ambientali, ma soltanto a marzo 2018 venne pubblicato l'avviso, che però soltanto un mese dopo venne ritirato in autotutela per errori e lacune. Per sollecitare l'avvio dei lavori, il M5S nello stesso mese fece richiesta di correzione e ripubblicazione immediata dell'avviso ricevendo assicurazioni dal Comune che tutto sarebbe stato fatto entro maggio, scadenza anche questa volta disattesa. Il sindaco Orlando a giugno annunciò la pubblicazione 'entro dieci giorni', ma passarono anche quelli e allora il Movimento decise di diffidare il Comune per costringere alla pubblicazione dell'avviso, cosa che finalmente è avvenuta dopo aver perso inutilmente ben cinque mesi.

"Staremo su questa vicenda perché le inaugurazioni non siano più passerelle funzionali alla campagna elettorale dei politici di turno", afferma il deputato e componente della Commissione ambiente, Adriano Varrica, insieme agli altri portavoce che hanno seguito da vicino le vicende del parco "Cassarà", "siamo contenti di riscontrare che con le denunce del Movimento Cinque Stelle si sia sbloccata questa situazione che incredibilmente andava avanti senza motivo da troppo tempo".

