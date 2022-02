Parco Cassarà

Parco Cassarà, positivo incontro tra Amministrazione Comunale e senatore Briziarelli per l'utilizzo del “Geobonus” per bonifica e riapertura

16/02/2022

Al fine di verificare i passaggi necessari per l'utilizzo dello strumento “Geobonus” per la bonifica e la riapertura del parco “Ninni Cassarà”, si è svolto a Palazzo delle Aquile l’incontro tra gli assessori Giusto Catania e Sergio Marino e il senatore Luca Briziarelli, vice presidente della Commissione Bicamerale Ecoreati ed estensore della proposta per valutare gli aspetti tecnici e la procedura da adottare. A margine dell'incontro il sindaco Leoluca Orlando ha ringraziato il senatore della disponibilità manifestata per la risoluzione di un problema così sentito dalla comunità palermitana. L’incontro fa seguito alla riunione della III Commissione consiliare tenutasi nelle scorse settimane, dedicata al Parco Cassarà e all’approvazione all'unanimità della mozione da parte del Consiglio comunale. Alla luce della proposta avanzata dal senatore Briziarelli, si è convenuto che il progetto di recupero del parco Cassarà possa diventare il primo caso nazionale di utilizzo del Geobonus e, contemporaneamente, un esempio di buona pratica amministrativa replicabile sul tutto il territorio nazionale. Questo, oltre a risolvere un problema fondamentale per la città di Palermo, sia sul piano ambientale e di tutela della salute, assumerebbe anche un alto valore simbolico sul piano della lotta alla mafia. Il senatore Briziarelli ha sottolineato che, "al fine di valorizzare la corretta interlocuzione istituzionale, si è confrontato con tutti i parlamentari eletti a Palermo, che hanno condiviso l’iniziativa protesa alla riapertura del parco Cassarà".

In attesa dell'imminente pubblicazione del decreto attuativo, l’Amministrazione comunale ha risposto positivamente alla richiesta di lavorare con il Ministero della transizione ecologica, Anci, associazione ambientaliste e associazioni di categoria per la stipula di un protocollo d’intesa che sostenga e promuova l'iniziativa.





