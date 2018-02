Antoci

Parco dei Nebrodi, Antoci licenziato: scoppia la polemica

Non sono mancate le polemiche sorte immediatamente dopo la sostituzione di Giuseppe Antoci alla guida del Parco dei Nebrodi.

Non sono mancate le polemiche sorte immediatamente dopo la sostituzione di Giuseppe Antoci alla guida del Parco dei Nebrodi. Il presidente Musumeci ha infatti affidato la poltrona a Luca Ferlito, ex ufficiale del Corpo Forestale.

Dopo la notizia della sostituzione di Antoci, 21 sindaci del territorio dei Nebrodi hanno rivolto un appello a Palazzo d’Orleans per tornare indietro sulla decisione. Poi è arrivata la protesta della fondazione Caponnetto e a valanga si sono mosso gli uomini del Pd, soprattutto quelli delle correnti non renziane. Il primo è stato Beppe Lumia, a cui poi si è aggiunto Antonello Cracolici: “Avere rimosso Antoci dalla guida dell’Ente Parco dei Nebrodi è un atto di pirateria istituzionale del governo Musumeci. Antoci in questi anni si è distinto per una gestione intelligente del Parco ed è stato protagonista di una concreta azione di contrasto alla mafia ed alla criminalità organizzata. Fa riflettere che il governo Musumeci, per tuta risposta, lo abbia rimosso”. Anche Claudio Fava ha protestato: “Lo spoils system applicato dal presidente Musumeci non può non apparire, nel caso del responsabile del Parco dei Nebrodi Antoci, una frettolosa e incomprensibile rimozione. Se la mafia dei pascoli ha dovuto rinunciare al business dei contributi europei lo si deve al protocollo stilato tra il Parco e la Prefettura di Messina. Un'operazione di legalità preventiva che ha tagliato fuori decine di famiglie mafiose dell'assalto ai soldi di Bruxelles”.

Antoci, che il 18 maggio 2016 subì un attentato (qualcuno sparò contro la sua auto e il presidente del Parco ne uscì illeso grazie alla blindatura della vettura e all'intervento della scorta), ringrazia chi gli è stato vicino in questi anni e, sarcasticamente, ringrazia anche il presidente della Regione siciliana: "Attraverso la mia rimozione e il relativo commissariamento del Parco, mi ha fatto comprendere, in maniera inequivocabile, da quale parte sta. Nonostante tutto indietro non si torna, la strada è ormai tracciata".

Ma Musumeci ha subito risposto a tono: “Come per tutti coloro che sono impegnati nella lotta per la legalità, ho avuto grande rispetto anche per il dottor Antoci, al quale ho testimoniato solidarietà e vicinanza nel mio passato ruolo di presidente della Commissione regionale antimafia. Per questo il suo protocollo sarà certamente applicato in molti altri enti, oltre che al Parco dei Nebrodi. Resto basito, quindi, per una polemica da campagna elettorale nei confronti di un governo che, nelle prime settimane dal suo insediamento, ha nominato alti ufficiali, magistrati e prefetti, con uno spirito di servizio alle istituzioni che non può essere scalfito da insinuazioni pericolose e diffamatorie, consapevoli come siamo che la lotta alle mafie si esercita, senza ostentazioni, con impegno e nel silenzio del dovere. Ancora più incomprensibile - aggiunge - è l’ipocrisia del Partito democratico che, se avesse voluto, avrebbe potuto valorizzare un proprio dirigente regionale, come Antoci, impegnato in tutte le campagne elettorali recenti, proponendolo per il Parlamento. Ma il partito ha preferito lasciarlo fuori. Dal canto nostro, abbiamo esercitato senza alcuna eccezione per tutti gli enti regionali il diritto allo spoils system, applicando una legge del governo Crocetta, peraltro voluta proprio dal partito di Antoci”.

Antoci è stato l'autore del "Protocollo di legalità" per gestire il Parco, documento che cinque mesi fa è stato inserito nel nuovo Codice antimafia, per impedire che la mafia dei pascoli potesse fare razzie del territorio e percepire a man bassa i fondi europei. "In questo percorso - spiega Antoci - siamo riusciti a rimettere in moto un pezzo di territorio fra i più belli del mondo. Sono risultati che, uniti alla forte vicinanza delle altre istituzioni, hanno rappresentato un percorso che oggi si chiude con una semplice parola: grazie. E Avanti... insieme".

