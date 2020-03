coronavirus

Parla il comandante dei vigili di Palermo: ''Ecco come avverranno i controlli''

Come verranno effettuati i controlli per le strade, previste dal nuovo decreto contro il coronavirus?

“Le pattuglie di polizia municipale sono dotate dei moduli di autocertificazione. Nell'attività di controllo verrà fatta l'identificazione della persona, che dovrà redigere un'autocertificazione per motivare i suoi spostamenti al momento del controllo. Un'autocertificazione mendace è reato e prevede una sanzione fino a 250 euro e l'arresto fino a 2 mesi". A spiegare come verranno effettuati i controlli per le strade, previste dal nuovo decreto contro il coronavirus, è il comandante della polizia municipale di Palermo, Vincenzo Messina.

"Vorrei fare un appello agli esercenti. Rispettare chiusure e/o orari previsti dal decreto significa dare una grande mano alla società e alla salute di tutti", aggiunge Messina.

Infine, un appello ai più giovani: "Evitate di uscire e di aggregarvi. Mantenete la distanza di sicurezza di 1 metro l'uno dall'altro. Fatelo con grande spirito di responsabilità", conclude.

