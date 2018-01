parlamentari

Parlamentari, salta il tetto agli stipendi d'oro

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/01/2018 - 20:19:24 Letto 408 volte

L'addio al tetto comporterà nel 2018 un aumento del peso degli stipendi dei dipendenti pari al 4,55% rispetto al 2017, ovvero 178 milioni sui 950 di uscite complessive dalla Camera.

Ma appare non equilibrato anche il capitolo pensioni, per quanto riguarda i lavoratori dei due rami del Parlamento. Infatti, nel 2017 i 1.300 lavoratori dalla Camera verseranno 80 milioni di contributi ma i loro ex collegi riceveranno 265 milioni di pensioni, ovvero il doppio dei vitalizi dei politici.

Per ogni euro di contributi versati la categoria dei dipendenti della Camera riceve 3,5 euro di pensione. La differenza? Ce la mettono le famiglie e le imprese italiane.

Fonte: Tgcom24

