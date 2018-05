fuga di gas

Partanna, panico per una fuga di gas ***VIDEO***

Una fuga di gas a messo in allarme i residenti della zona. Per il timore di una esplosione è stata evacuata la scuola dell'infanzia ed elementare.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/05/2018 - 11:38:02 Letto 408 volte

Momenti di paura in via Polibio all’altezza del civico 6 a Partanna Mondello. Una fuga di gas a messo in allarme i residenti della zona. Per il timore di una esplosione è stata evacuata la scuola dell’infanzia ed elementare. Ma i tecnici dell'Amg hanno individuato la perdita e sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.

I bambini e gli insegnanti sono stati allontanati dalla struttura e si sono concentrati nel cortile adiacente all’istituto. Dopo i primi rilievi, i vigili del fuoco hanno temuto si potesse verificare un'esplosione. Le strade della zona sono state chiuse e il traffico è stato deviato in via Pandora e in via Atlante.

In via Polibio è arrivata anche una squadra dei vigili del gruppo nucleare - biologico - chimico – radiologico (Nbcr).





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!