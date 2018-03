strategie politiche

Partigiani Dem vs Pd, ecco cosa è successo

Si è riunito lo stato maggiore dei Partigiani Dem per ''valutare gli scenari che riguarderanno il partito siciliano nelle prossime ore''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/03/2018 - 13:07:16 Letto 365 volte

I Partigiani Dem contro il Pd e contro le sue strategie politiche. Ieri sera si è riunito lo stato maggiore dei Partigiani Dem per assumere una posizione ufficiale comunicata durante la conferenza stampa di oggi. Uno dei promotori del gruppo, Antonio Rubino, ha incontrato per oltre due ore il segretario regionale del Pd, Fausto Raciti, anche per “valutare gli scenari che riguarderanno il partito siciliano nelle prossime ore anche alla luce delle dimissioni di Matteo Renzi”.

I due avrebbero, anche sentito “vari esponenti del partito siciliano per capire l’umore del partito molto scosso dal risultato elettorale”.

Rubino oggi ha detto: “Bisogna cambiare pelle, bisogna dare nuova linfa al partito”.

Di seguito l’intervista video realizzata oggi.

