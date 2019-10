maltrattamenti in famiglia

Partinico, 19enne maltrattava la ex compagna: arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane, responsabile di ripetuti maltrattamenti e violenze ai danni dell'ex convivente.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane partinicense di anni 19, responsabile di condotte vessatorie, maltrattamenti, minacce e lesioni ai danni della ex convivente, nonché del furto di oggetti ed effetti personali dal suo appartamento.

A delineare il quadro delle responsabilità del giovane gli agenti del Commissariato di P.S. Partinico, intervenuti nei giorni scorsi nell’abitazione della vittima per una violenta lite. Sul luogo dell’intervento, gli agenti sono stati avvicinati dalla giovane donna la quale, in evidente stato di agitazione, singhiozzando e piangendo, ha mostrato loro alcuni segni di violenza sul proprio corpo (graffi al collo in particolare) procuratile dall’ex compagno, che si era presentato come altre volte presso la sua abitazione nonostante la loro relazione sentimentale si fosse interrotta già da tempo.

Dal racconto della donna è emerso uno spaccato di soprusi, violenze ed aggressioni ai suoi danni da parte dell’ex convivente; violenze che hanno avevano avuto inizio da alcune settimane, allorquando Ia loro relazione - gia di per se’ tempestosa - era terminata per volere della donna; il compagno, non volendosi rassegnare alla fine della storia, aveva iniziato a vessarla, percuotendola spesso, e a compiere altre tipologie di violenze psicologiche ai suoi danni, spesso anche innanzi a terzi; circostanze queste che avevano reso Ia situazione non più tollerabile da parte della giovane vittima la quale, esasperato, all’ennesimo episodio si è rivolta alla Polizia.

Sul luogo dell’interevento, gli agenti hanno scorto, in mezzo ad un capannello di persone, anche l'ex convivente della donna; questi aveva ancora addosso numerosi oggetti ed effetti personali dell’ex convivente che aveva appena sottratto all’interno della sua abitazione, durante il precedente litigio tra di loro.

Sul posto sono giunti anche sanitari del 118 per prestare le prime cure alla giovane donna ed accompagnarla presso un nosocomio.

Ristabilita Ia calma, gli agenti hanno proceduto ad una scrupolosa e minuziosa attività di riscontro delle informazioni captate nelle immediatezze, ascoltando tutti i testimoni dell’episodio odierno e ricostruendo, soprattutto, i pregressi atti di violenza subiti dalla donna da parte del suo ex convivente. In ragione del gravissmo quadro indiziario raccolto a suo carico, hanno quindi proceduto all’arresto del giovane per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia e furto in abitazione.

L'arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto nei confronti del giovane Ia misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi freguentati dalla vittima, il divieto di qualsiasi forma di comunicazione con Ia stessa, nonche l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Fonte: Polizia di Stato

