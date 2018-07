droga e furto di energia

Partinico, blitz della polizia in uno stabile: coppia in manette per droga e scoperti ladri di elettricità

Colti in flagrante due conviventi spacciatori, controllati e segnalati per manomissione dei contatori quattro occupanti di altrettanti appartamenti

Pubblicata il: 24/07/2018

Era iniziato come un controllo per prevenire i furti di energia, ma l'attività della polizia di Partinico (PA) si è evoluta nell'arresto dei conviventi Giovanni Garofalo e Claudia Stassi, responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di furto di energia elettrica.

Gli agenti erano entrati in uno stabile del centro per verificare il corretto allaccio alla rete elettrica pubblica, ma all’interno di uno degli appartamenti hanno percepito l'odore forte e acre tipico della combustione di stupefacenti. Approfondendo il controllo, in cucina hanno rinvenuto uno spinello, mentre all’interno della borsa della Stassi sono stati trovati 9 involucri in cellophane con all’interno marijuana, un bilancino di precisione e una lama di 10 centimetri presumibilmente utilizzata per "tritare" la sostanza. Il controllo è proseguito, e all’interno di uno sgabuzzino dell’appartamento è stato rinvenuto un sacchetto di plastica contenente 300 grammi di marijuana suddivisa in bustine, già pronta alla vendita al dettaglio, e un panetto di hashish da circa 100 grammi. Sostanze stupefacenti anche nell'auto della coppia: una bustina con un grammo di hashish e uno di marijuana. La droga - circa 450 grammi tra hashish e marijuana - e il materiale per il suo confezionamento sono stati posti sotto sequestro.

Nell’appartamento della coppia è stato riscontrato anche il reato che aveva motivato la "visita" della polizia: la manomissione del contatore dell’energia elettrica, bypassato con una serie di cavi allacciati direttamente alla rete. A seguito di quanto accertato, i due conviventi sono stati arrestati nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e furto di energia elettrica. Nell’ambito degli stessi controlli, i poliziotti hanno constatato la presenza di altri numerosi fili elettrici che dalla linea esterna dell’Enel raggiungevano diversi appartamenti dello stabile. Gli accertamenti effettuati sul posto anche dall'Enel, hanno confermato gli allacci fraudolenti. Oltre all'arresto di Stassi e Garofalo, la polizia ha segnalato quattro inquilini dello stabile per il reato di furto aggravato in concorso di energia elettrica.

