Partinico, commozione ai funerali del giovane morto ieri in un incidente stradale *VIDEO*

Si sono svolti presso la chiesa Madre di Partinico i funerali di Giuseppe Scotto, morto ieri mattina a Castellammare del Golfo, sulla strada statale 187.

Si sono svolti presso la chiesa Madre di Partinico i funerali di Giuseppe Scotto, morto ieri mattina a Castellammare del Golfo, sulla strada statale 187, poco dopo il bivio di Scopello in zona Dagala Secca. Il giovane, originario di Partinico, era a bordo della sua moto quando intorno alle 10.30 si è scontrato con un'automobile.

Una folla di amici e parenti ha dato un ultimo saluto al giovane partinicese. Secondo la ricostruzione della polizia municipale il 26 enne, in sella ad una moto di grossa cilindrata, ieri mattina si è andato a schiantare frontalmente contro l’auto condotta da un castellammarese di 65 anni. Quest’ultimo avrebbe effettuato una manovra di attraversamento della carreggiata per imboccare una strada laterale. L’impatto è stato violentissimo e per il centauro non c’è stato nulla da fare.





