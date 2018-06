cocaina

Partinico, dosi di cocaina nel porta occhiali: arrestata pregiudicata

Era già confezionata e pronta per lo spaccio. La donna è membro di una nota famiglia del luogo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/06/2018 - 09:27:15 Letto 361 volte

Cocaina nel porta occhiali per nasconderla ai controlli. A conclusione di una mirata attività di indagine, il gruppo dei "baschi verdi" della Guardia di Finanza ha arrestato una donna a Partinico.

Si tratta di Antonina Vitale, 56 anni, dell'omonima famiglia partinicese, già condannata per associazione a delinquere di tipo mafioso. A seguito di appostamenti e pedinamenti, la donna è stata fermata mentre viaggiava a bordo della sua auto. I finanzieri hanno notato immediatamente un insolito nervosismo nei comportamenti della Vitale, e poco dopo hanno scoperto il motivo: in una custodia degli occhiali dentro l'auto, sono state trovate 38 dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio.

La donna è stata quindi arrestata portata al carcere “Pagliarelli” di Palermo. Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

Fonte: GUARDIA DI FINANZA DI PALERMO

